Коронавирус на Киевщине: количество зараженных увеличилось почти на 70

В Киевской области по состоянию на утро 12 августа было подтверждено уже 4 307 случаев коронавируса.

За минувшие сутки заболевание обнаружили у 68 человек, выздоровел 51 больной, умер за это время один человек. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на территории области от COVID-19 умер уже 71 человек, а выздоровел – 3 021. О ситуации с заболеваемостью написала также пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"12 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 84 548 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 970 – летальных, 45 686 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1 433 новых случая. В общем проведено 1 214 941 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 752 пациента", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 3 043 случая;

Волынская область – 4 423 случая;

Днепропетровская область – 1 602 случая;

Донецкая область – 1 011 случаев;

Житомирская область – 2 215 случаев;

Закарпатская область – 5 946 случаев;

Запорожская область – 971 случай;

Ивано-Франковская область – 6 039 случаев;

Кировоградская область – 728 случаев;

г. Киев – 9 869 случаев;

Киевская область – 4 307 случаев;

Львовская область – 11 308 случаев;

Луганская область – 160 случаев;

Николаевская область – 744 случая;

Одесская область – 4 458 случаев;

Полтавская область – 514 случаев;

Ривненская область – 7 114 случаев;

Сумская область – 716 случаев;

Тернопольская область – 3 413 случаев;

Харьковская область – 5 169 случаев;

Херсонская область – 276 случаев;

Хмельницкая область – 1 413 случаев;

Черновицкая область – 6 980 случаев;

Черкасская область – 1 049 случаев;

Черниговская область – 1 080 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 августа в Центр поступило 1809 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 140504.

Данные СНБО Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

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