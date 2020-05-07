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7 мая • обновлено в 14:56
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Когда заработает метро в Киеве: в ОП объявили о решении

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по плану, который наработало правительство, запуск работы метро в Киеве не может произойти до окончания карантина 22 мая.

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С соответствующим обращением он выступил на совещании с представителями Кабмина и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения COVID-19. Об этом сообщает сайт главы государства.

Отмечается, что президент Владимир Зеленский поддержал такую позицию.

Шмыгаль и Зеленский

Шмыгаль и Зеленский

По словам премьера, ранний запуск общественного транспорта, а в частности метрополитена, грозит распространением эпидемии коронавируса, ситуация с которой еще не стабилизировалась.

"Транспорт – это прямой способ распространения этой опасности", – согласился с ним президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что метро в Киеве может заработать только через 30 дней после окончания карантина из-за пандемии коронавируса.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области
Персоны
Владимир Зеленский Денис Шмыгаль
Место
Украина Киев
Тег
метро
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