Когда в Киеве откроют детские лагеря и секции: Кличко дал прогноз

В Киеве восстанавливать работу детских секций и лагерей пока не будут из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 25 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Также он рассказал о возобновлении работы развлекательных зон для малышей в ТРЦ (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца страницы).

"Говорить о работе детских секций и лагерей пока рано. Сейчас готовятся к открытию столичные садики. Школы организуют работу для приема документов и проведения ВНО для выпускников. После открытия садиков следующим этапом планируем работу детских лагерей в школах. Но это – перспектива июля, не раньше. О детских секциях – восстановление их работы запланировано на сентябрь", – подчеркнул Кличко.

В Киеве откроют детские лагеря и секции. Иллюстрация

Он напомнил, что решение о возобновлении работы ТРЦ город примет отдельно. По словам мэра Киева, есть вероятность, что их смогут позволить открыть уже до конца текущей недели.

"Но детские развлекательные зоны пока работать не будут. Мы ослабляем ограничения постепенно, чтобы не допустить инфекционного взрыва", – подытожил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 23 мая позволили восстановить работу метро, наземного общественного транспорта и магазинов. Также к открытию готовятся детские сады, гостиницы и рынки.

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