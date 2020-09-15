Кличко рассказал мистическую историю с телефоном подруги Пальчевского. Фото

Глава Киева Виталий Кличко рассказал "мистическую историю", случившуюся с ним в столице, потролив своего главного конкурента на выборах мэра города Андрея Пальчевского.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook, рассказав о своей прогулке на Ярославовом валу.

"Увидел в кафе одну интересную парочку... Когда возвращался, кафе закрывалось и выбежал на тротуар официант в поисках клиента, что забыл телефон. И доверил мне, как мэру города, отыскать владельца. Дедуктивным методом установил, что это телефон спутницы Андрея Пальчевского", – написал Кличко.

Судя по всему, такой вывод глава города сделал из того, что на телефоне высветилось сообщение от абонента, который был подписан, как "Палец", поскольку такое совпадение действительно странное накануне выборов. Мэр посоветовал лицу, потерявшему телефон, обратиться по номеру Контактного центра Киева – 15-51.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован список основных кандидатов на должность мэра города Киева и их биографии. Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

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