Кличко призвал Кабмин помочь бизнесу компенсациями и льготами

Правительство должно безотлагательно разработать и предложить механизмы компенсаций и льгот для бизнеса.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на брифинге, отметив при этом, что Киев будет выполнять постановление Кабмина о карантине выходного дня.

"Да, это не идеальный вариант. И есть много вопросов. Но с такой динамикой распространения вируса медицинская система вскоре не справится с количеством больных. И мы понимаем, что альтернативой может быть только полный локдаун, чтобы разорвать цепь заболеваемости", – сказал он.

"Вместе с тем, мы понимаем, что очень важно не допустить экономического коллапса, закрытия бизнеса и предприятий, потому что люди за период пандемии и так обеднели. Поэтому правительство безотлагательно должно разработать и предложить механизмы компенсаций и льгот для бизнеса" , – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что Киев такой комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса ввел в марте и сейчас город пересмотрит возможности для поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев и область стали безоговорочным лидером по COVID-19: более 1,5 тыс. больных за сутки.