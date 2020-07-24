Кличко обратился к правоохранителям из-за постоянных "минирований" в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранительные органы усилить меры безопасности в столице после массовых сообщений о "заминированиях".

Об этом он рассказал во время брифинга 24 июля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Глава города выразил благодарность киевлянам, которые, увидев подозрительные предметы в публичных местах, сообщают об этом в полицию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я обратился к правоохранительным органам, в частности к СБУ, полиции, усилить меры безопасности в столице, чтобы киевляне чувствовали себя защищенными", – подчеркнул Кличко.

По его словам, речь и о патрулировании в городе, и об обеспечении правопорядка, и о более эффективной работе по предупреждению возможных угроз. Также говорится о задержании и привлечении к ответственности преступников.

"Ведь мы видим, что происходит, особенно в последние дни, и в стране, и в столице. У нас ежедневно сообщения о десятках заминирований. И не все из них, к сожалению, оказываются ложными. Жгут дома и авто..." – пояснил мэр Киева.

Он отметил, что ситуацию в стране и столице пытаются дестабилизировать, чего нельзя допустить. По словам Кличко, безопасность сейчас является одним из важнейших вопросов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Киеве рядом со станцией метро "Минская" 21 июля якобы нашли подозрительный чемодан, а потом раздался взрыв. Оказалось, что там было уничтожено два самодельных взрывных устройства.

Также сообщалось о "заминировании" ТРЦ Ocean Plaza.

В этот же день в Киеве заявили о "заминировании" аэропорта "Киев" (Жуляны), Центрального железнодорожного вокзала и Апелляционного суда.

22 июля в столице нашли еще два подозрительных чемодана – возле станции метро "Вокзальная" и на площади Космонавтов (Соломенский район). Правоохранители провели проверки и не выявили опасных предметов.

После этих инцидентов в Киеве серьезно усилили меры безопасности. На улицы вышли дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Источники OBOZREVATEL говорят, что выросла угроза реальных терактов.

23 июля в Деснянском районе Киева снова заметили подозрительный пакет. Также сообщалось о "заминировании" автомобиля Audi возле ТРЦ "Метрополис" на Оболони. Позже в пакете нашли яйца и молоко, а "минирование" машины не подтвердилось.