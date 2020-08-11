Киевский дом учителя показали на фото 30-х годов: историческое здание побывало музеем и парламентом

В сети показали раритене фото Киевского городского дома учителя, который имеет богатую историю.

Здание расположено на улице Владимирской, 57. Кадр разместил киевлянин Игорь Потабачний на странице "Старые фото Киева" в Facebook.

На черно-белом фото видно огромное архитектурное сооружение, на котором вывесили немало портретов, в том числе, и советского "вождя" Владимира Ленина, лозунги и эмблему (серп и молот) СССР. Также на кадр попали маленькие на фоне здания киевляне.

Пользователи сети в комментариях рассказали, что когда-то в этом доме были Педагогический музей Украины, знаменитая Центральная Рада, а еще – музей Ленина. Также сообщается, что снимок был сделан в 1930-х годах.

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