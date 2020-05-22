Киевщина отказалась ослабить карантин с 22 мая: причина

Киевская областная государственная администрация 22 мая не будет смягчать карантин, введенный из-за пандемии COVID-19.

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Причиной было названо то, что один из необходимых показателей превысил допустимую норму. Об этом сообщила пресс-служба КОГА на своем сайте.

Так, 20 мая Кабмин принял постановление "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мер".

Киевщина отказалась ослабить карантин с 22 мая. Иллюстрация

Им предусмотрено ослабление или прекращение в регионах противоэпидемических мер на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Для этого решили учитывать оценку эпидемической ситуации и следующих трех признаков:

Инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения) должна составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения.

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19. Нужен показатель менее 50%.

Среднее количество ПЦР-тестирований. Нужно более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

Какие показатели на Киевщине:

Инцидентность: 13,9 на 100 тыс. населения.

Загруженность кроватей: 8,9%.

Среднее количество тестирований: 19,2 на 100 тыс. населения.

"Из-за того, что один из необходимых факторов (а именно – инцидентность) превышает установленный показатель, региональная комиссия по ТЭБ и ЧС не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий", – говорится в сообщении Киевской облгосадминистрации.

Отмечается, что КОГА мониторит противоэпидемическую ситуацию ежедневно, и в случае ее улучшения решение об ослаблении карантина будет принято немедленно.

Как сообщалOBOZREVATEL, команда проекта "Форсайт COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского получила новые прогнозы по заболеваемости коронавирусом в Украине и Киеве с 21 по 25 мая. Они показали снижение скорости распространения пандемии.

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