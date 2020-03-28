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28 марта • обновлено в 21:51
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Инфицированный киевлянин вылечился от COVID-19 и записал видео

3.7т
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Жителя ЖК "Паркове місто" в Киеве, у которого выявили новый коронавирус COVID-19, выписали из больницы.

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О выздоровлении киевлянина сообщил Telegram-канал "Коронавирус онлайн", опубликовав видео с украинцем. Он сказал, что с ним все хорошо и он приехал домой.

Вероятно, мужчина заразился во время поездки в Германию.

Киевлянин вылечился от COVID-19

Киевлянин вылечился от COVID-19

Коллаж

Напомним, ранее 40-летний мужчина из ЖК "Паркове місто" сообщил в чате жильцов, что у него положительный результат теста на коронавирус. Он попросил соседей и тех, с кем контактировал, обратиться к доктору и самоизолироваться, после чего соседи стали "травить" инфицированного и его семью.

Как писал OBOZREVATEL, 27 марта стало известно, что депутата Верховной Рады Александра Лукашева (фракция ОПЗЖ) выписали из Александровской клинической больницы в Киеве, где он проходил лечение от коронавируса.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
видео вирус болезнь инфекция
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Мой господин
Мой господин
Опубликуйте его адрес,мы потом полюбуемся на его радостное выздоровление))
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