Киевляне засняли разряд молнии: впечатляющие фото и видео

Вечером, 18 июля, в Киеве вновь прошли мощные дожди с грозами.

Жителям Киева удалось заснять разбушевавшуюся молнию на камеру. Пользователи сети поделились завораживающими фото и видео.

"Красиво. Успели спрятаться от дождя?" – спросила киевлянка Олеся Медведева, опубликовав ролик, на котором видно короткий разряд.

В комментариях у нее опубликовали впечатляющий снимок с набережной, с подписью "Не успел".

Пользователи пожаловались, что дождь уже порядком надоел. "Третий день льет, задолбал уже дождь этот. Утром под него попал, недавно тоже попал", – пожаловались в комментариях.

При этом, некоторые наоборот порадовались природному явлению, потому что благодаря ему стало свежо на улице.

"Есть такое, но зато свежо", "Это плюс конечно,но, блин,не сходишь никуда", "А с зонтом ходить я ненавижу", - написали в сети.

Киев, середина лета,#дождь Публикация от Людмила Лескова (@luda_leskova) 18 Июл 2018 в 9:20 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Киеве прошел сильный ливень, из-за чего было затруднено движение транспорта, а некоторые автолюбители и вовсе потеряли номера.