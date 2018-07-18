Киевляне засняли разряд молнии: впечатляющие фото и видео

Вечером, 18 июля, в Киеве вновь прошли мощные дожди с грозами.
Жителям Киева удалось заснять разбушевавшуюся молнию на камеру. Пользователи сети поделились завораживающими фото и видео.
"Красиво. Успели спрятаться от дождя?" – спросила киевлянка Олеся Медведева, опубликовав ролик, на котором видно короткий разряд.
В комментариях у нее опубликовали впечатляющий снимок с набережной, с подписью "Не успел".
Пользователи пожаловались, что дождь уже порядком надоел. "Третий день льет, задолбал уже дождь этот. Утром под него попал, недавно тоже попал", – пожаловались в комментариях.
При этом, некоторые наоборот порадовались природному явлению, потому что благодаря ему стало свежо на улице.
"Есть такое, но зато свежо", "Это плюс конечно,но, блин,не сходишь никуда", "А с зонтом ходить я ненавижу", - написали в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Киеве прошел сильный ливень, из-за чего было затруднено движение транспорта, а некоторые автолюбители и вовсе потеряли номера.
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