Киевлян предупредили о превышении уровня загрязнения воздуха

В Дарницком и Днепровском районах Киева в воздухе обнаружены продукты горения, уровень которых превышен в несколько раз.

Данные зафиксировала мобильная лаборатория КАРС, сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации вечером 30 ноября.

Речь идет об автомобильных газах, загрязняющих веществах, образующиеся в результате работы промышленных предприятий.

Так, зафиксировано превышение диоксида азота – в 5 раз, оксида азота – в 1,3 раза, диоксида углерода – в 4 раза, формальдегида – в 43 раза.

Специалисты дали ряд рекомендаций, что делать жителям указанных двух районов:

ограничить пребывание на открытом воздухе,

держать окна закрытыми (особенно ночью и утром),

при открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять,

включать системы кондиционирования и очистки воздуха,

проводить влажную уборку,

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день (для взрослых), в частности подсоленную или минеральную щелочную воду, молочно-кислы напитки, соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября радиационная ситуация в Украине в некоторых регионах была превышенной. В связи с этим Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения провело проверку в Чернобыле.