Авто плавают по улице: появились фото масштабного потопа в Киеве

В понедельник, 9 марта, в Киеве затопило двор жилого дома с десятками припаркованных авто.

Инцидент произошел на улице Ивана Пулюя в Соломенском районе столицы. Соответствующее фото опубликовали на странице "Київ Автомобільний" в Facebook.

В Киеве затопило двор Facebook/ "Київ Автомобільний"

"Недоброе утро выдалось на ул. Пулюя, 1", – отметили под публикацией.

Как видно на фото, в некоторых местах из-за воды даже не видно колес автомобилей. Причина подтопления пока неизвестна.

В Киеве затопило двор Facebook/ "Київ Автомобільний"

Как писал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликованы новые фото двора в Кривом Роге, Днепропетровская область, где вырос президент Украины Владимир Зеленский.

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