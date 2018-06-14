Киев "утонул" в эпицентре грозы: фото и видео последствий стихии

К вечеру, 14 мая в Киев пришел атмосферный фронт с ливнями, грозами и порывами ветра.

"На свежем фото эпицентр ливней и грозы добрался до Киевщины. Кому это стало неожиданностью, процитирую свой утренний пост о погоде - "Сегодня западная часть будет принадлежать неустойчивой погоде - ливни, грозы, возможны сильнющие ливни, град и шквалы. Дотянет в течение дня, к вечеру, непогоду к Северу ...". Дотянуло", – написала Диденко.

Она назвала фронт над украинской столицей "атмосферным сердечком".

"Эпицентр перемещается в северном направлении", – подчеркнула она.

Позже Диденко сообщила, что грозовая зона понеслась к Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской областям.

Киевляне начали делиться в сети первыми впечатлениями от ливня с молниями.

"Гром, молнии, разверзлись хляби небесные... То, что надо. Дождалась", - написала Анна Молчанова.

"У нас ливень и ветер со скоростью... звука, гроза и гром с раскатами молний... стихия", – поделились в сети.

"На улице очень сильный ливень и фиолетовые молнии. Это так красиво я не могу, жалко, что не получится сфоткать".

"Приехать в Киев — чтобы ощутить первую грозу. Днём жара +30 — вечером дождь, гром и молнии. Всё как люблю. Ещё бы ночи белые".

Левобережная

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Диденко рассказала, какие области находятся под угрозой от метеорологических явлений.