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6 июня • обновлено в 12:44
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Киев установил новый антирекорд по COVID-19: статистика на 6 июня

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В Киеве по состоянию на 6 июня COVID-19 заразились еще 83 человека, в том числе 11 медиков. При этом выздоровели 12 пациентов и двое скончались.

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Госпитализированы 25 человек, что является едва ли не самым большим количеством с начала эпидемии, сообщил в Telergam мэр столицы Виталий Кличко.

Киев установил новый антирекорд по COVID-19: статистика на 6 июня

Среди заболевших 41 женщина возрастом от 19 до 79 лет и 38 мужчин возрастом от 18 до 82 лет, а также 10-летняя девочка и трое мальчиков (8, 10 и 13 лет).

Больше всего инфицированных в Соломянском районе – 19 человек. В Деснянском – 17 случаев, в Дарницком и Днепровском – по 10.

"Всего в больницах лечатся 205 пациентов, в том числе 5 детей. 35 больных – в тяжелом состоянии, трое – на аппаратах ИВЛ. Еще 67 человек находятся в стационарах с подозрением на коронавирус, среди них 8 детей", – добавил Кличко.

За время эпидемии в столице заразились 3 375 человек, из которых 888 выздоровели и 75 скончались.

Киев установил новый антирекорд по COVID-19: статистика на 6 июня

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 5 июня в Киеве было зафиксировано 82 случая заражения коронавирусом.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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    Вылечились: 11 812. Умерли: 777.

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