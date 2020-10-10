Коронавирус набирает темп в Киеве: заразились еще более 500 человек

За минувшие сутки, 9 октября, коронавирусом в Киеве заразились 532 человека, что оказалось самым высоким показателем по заболеваемости в Украине.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. В Киевской области зафиксировали 203 новых зараженных. Всего в столице инфицированы уже 26 995 человек, в области – 10 892 зараженных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 469 человек (+6 за сутки), вылечились 9627 пациентов (+216). Продолжают бороться с вирусом 16 899 зараженных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро субботы, 10 октября, в Украине официально подтверждены 256 266 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5728 – обнаружены за прошедшие сутки.