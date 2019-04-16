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Киев сковали многокилометровые пробки: карта проезда

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В Киеве 16 апреля из-за дождя и тумана на большинстве дорог образовались многокилометровые пробки. По состоянию на 9:15, они оценивались в 9 баллов.

В большом заторе водители стоят на Кольцевой дороге от "Теремков" и почти до пересечения с проспектом Леся Курбаса. Согласно с данными Google-карт, на проспекте Победы пробка длится от метро "Житомирская" до "Шулявской", где частично перекрыли полосы и продолжается реконструкция моста.

Также тянется ул. Гетьмана, ул. Борщаговская и проспект Лобановского. В центре Киева есть затруднения движения на ул. Большой Васильковской, Ивана Федорова, Бассейной и частично на бульваре Шевченко.

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Киев сковали многокилометровые пробки: карта проезда

Google-карты

Киев сковали многокилометровые пробки: карта проезда

Google-карты

Также тянутся ул. Грушевского, Парковая дорога и Набережное шоссе. Сильные затруднения на всех мостах и съездах с них на правый берег.

Киев сковали многокилометровые пробки: карта проезда

Google-карты

На левом берегу большие пробки на Днепровской набережной, Южном мосту, Харьковском шоссе, ул. Вифлиемской и проспекте Бажана.

Киев сковали многокилометровые пробки: карта проезда

Google-карты

Киев сковали многокилометровые пробки: карта проезда

На въездах в Киев серьезные затруднения на дорогах из Вишневого и Крюковщины.

Киев сковали многокилометровые пробки: карта проезда

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве с 13 по 19 апреля частично ограничили движение на проспекте Победы. Это связано с возведением обновленного Шулявского путепровода.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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