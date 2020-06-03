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3 июня • обновлено в 11:27
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/ Жизнь столицы

Киев сковали масштабные пробки: какие улицы стоит объехать. Карта

1.5т
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Киев в среду утром, 3 июня, сковали масштабные пробки. Водителям было трудно проехать как в центре столицы, так и на ее окраинах.

OBOZREVATEL с помощью GoogleMaps выяснил, какие дороги города лучше объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Так, пробки сковали проспекты Валерия Лобановского, Голосеевский, Кольцевую дорогу, улицы Вадима Гетьмана, Александра Довженко, Елены Телиги.

Киев сковали масштабные пробки. Иллюстрация

Киев сковали масштабные пробки. Иллюстрация

В центре следует объехать проспект Победы, бульвар Тараса Шевченко, улицы Жилянскую, Крещатик, Михаила Грушевского, Аллею Героев Небесной Сотни, Петровскую аллею, Набережное шоссе. Также "остановился" Северный мост.

На левом берегу пробки сковали проспекты Бажана, Броварский, Перова, Романа Шухевича, улицы Братиславскую, Миропольскую, Оноре де Бальзака.

Как написало агентство "УНИАН", на ситуацию повлияло еще и то, что в Киеве утром произошло несколько ДТП на мостах через Днепр.

Пробки в Киеве 3 июня

Пробки в Киеве 3 июня

Скриншот

Пробки в Киеве 3 июня

Пробки в Киеве 3 июня

Скриншот

Пробки в Киеве 3 июня

Пробки в Киеве 3 июня

Скриншот

Пробки в Киеве 3 июня

Пробки в Киеве 3 июня

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего, Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых транзитные.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Кияни Жизнь столицы

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