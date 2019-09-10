Киев "разрывают" по частям: раскрыта циничная схема

Тема с беспредельной застройкой Киева сегодня одна из "горячих". Постоянно появляются факты о новых строительных "оккупациях". Одна из таких появилась в Днепровском районе на берегу Русановского канала. Компания-застройщик собралась выстроить 25-этажный жилой комплекс прямо у воды. А основанием для получения в аренду участка площадью 0,7 га стал… самый обычный гараж.

Подробнее о "сделке века" – в расследовании OBOZREVATEL.

Здесь планируется втиснуть четырехсекционный 25-этажный жилой дом 3D Ukraine - Шогун

С чего все началось

Летом этого года на билбордах появилась реклама о начале строительства ЖК Rusaniv Residence по адресу ул. Сверстюка, 54. "Жилой комплекс нового поколения возле Русановского канала, где вы сами напишете сценарий своей идеальной жизни", – такую пафосную рекламу можно встретить в Facebook.

Вслед за началом рекламной кампанией застройщики приступили к действиям - на территории начали срезать деревья. Однако местные жители устроили акцию протеста и смогли остановить работы. Сегодня на предполагаемой стройплодащке – временное затишье.

На территории уже срезали деревья

Здесь планируется строительство высотки

Здесь планируется строительство высотки

Что стало основанием для строительных работ? Журналисты OBOZREVATEL выяснили, что лакомый участок живописного района с кадастровым номером 8000000000:63:018:0012 решением Киевсовета № 883/4947 от 6 июня 2018 г. передан ООО "Русановка Инвест" (41613855) под строительство жилкомплекса с пристроенными дошкольным учреждением и пунктом централизованной системы пожарного наблюдения.

Предполагаемая застройка примыкает к Русановскому каналу

"Золотой" гараж

Одним из оснований передачи коммунальной собственности фирме в аренду стало приобретение права собственности на имущество.

Этим имуществом оказался гараж площадью 25 м кв. Об этом говорят данные Государственного реестра имущественных прав в отношении собственности "Русановка Инвест", где указано, что право собственности на данный "бокс" фирма получила 29 сентября 2017. Другой собственности за ООО не значится.

Данные Госреестра имущественных прав

Тот самый гараж

Тот самый гараж

Участок под застройку

Добавим, что в соответствии с Земельным кодексом Украины владельцы гаражей могут рассчитывать на участок не более 0,01 га. Однако чудесным образом "Русановка Инвест" получила площадь в 70 раз больше! Тогда чем остальные владельцы гаражей хуже?

В соответствии с Земельным кодексом Украины владельцы гаражей могут претендовать на землю площадью до одной сотки

История злосчастного "бокса" имеет довольно таки обычную "биографию". Построил сооружение и получил на него право собственности в 2008 году местный пенсионер – член гаражного кооператива "Русановский – 2" (22862311).

Наши журналисты разыскали и пообщались с мужчиной. Ему 81 год. Пенсионер рассказал, что в 2015 году продал гараж женщине по имени Татьяна (подробнее о ней – в сл. публикации).

Спустя два года, 26 сентября 2017-го, Татьяна стала основателем уже известной нам новосозданной компании "Русановка Инвест". Через три дня после основания произошла перерегистрация гаража. С тех пор объект находится в праве собственности не частного лица, а ООО.

Оккупация по-киевски

Дальше следует циничная схема получения участка под застройку ЖК. Суть следующая.

В феврале 2018 года частный нотариус Киевского городского нотариального округа В. Клименко изменил адрес гаража по ул. Сверстюка с 54 на 52, внеся соответствующую информацию в Госреестр имущественных прав на недвижимое имущество, Реестр прав собственности на недвижимое имущество, Государственный реестр ипотек, Единый реестр запретов отчуждения объектов недвижимого имущества.

В марте того же года государственный регистратор Киевского филиала КП "Регистрация недвижимости и бизнеса" прописала объект по новому адресу. Отметим, что по информации "Киевского городского бюро технической инвентаризации", гаражи на праве собственности по ул. Сверстюка, 52, не регистрировались – о чем говорится в материалах уголовного производства.

Таким образом, по документам гараж НЕ находится на территории гаражного кооператива, что повлекло в дальнейшем выделение земли Киевсоветом в аренду ООО-шке.

С трудом верится, что профильные структуры КГГА не заметили "гаражной" махинации. Наверняка чиновники владели информацией и подыграли произволу. Что это: халатность или личная заинтересованность? Кстати, документы на передачу в аренду участка в Киевсовет поступили от Департамента земельных ресурсов.

P. S.: 5 сентября столичная прокуратура подала иск в Хозяйственный суд Киева, в котором требовала признать незаконными и отменить решение Киевсовета и заключенный на его основании договор аренды. В ведомстве отмечают, что стоимость участка на сегодняшний день оценивается в 55 млн грн.

Также полиция с прошлого года расследует уголовное производство по статье 365-2 УК (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги). Санкция статьи – до восьми лет лишения свободы.

(Продолжение следует…)

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