Киев попадет в "оранжевую" зону карантина, грозит и "красная", – Рубан

Киев, вероятно, окажется в "оранжевой" зоне адаптивного карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом среди жителей столицы. Сейчас столица находится в "желтой" зоне, но не исключено, что уже вскоре может попасть и в "красную".

Об этом сообщил в комментарии "РБК-Украина" глава киевской Госпродспоживслужбы Олег Рубан. Он отметил, что вопрос о зонировании 8 октября пересмотрит Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам чиновника, главным критерием для попадания столицы в "оранжевую" эпидемическую зону стали выявленные за последние семь дней более чем сотни случаев COVID-19 на 100 тысяч населения в сутки, а также заполненность такими пациентами коек в столичных медучреждениях.

"Комиссия рассмотрит вопрос об изменении цвета по показаниям. Город Киев попадает в "оранжевую" зону. Большая проблема сегодня с койкоместами, наполненность – почти на 75-70%", – объяснил Рубан.

В то же время добавил, что в случае, если заполненность койкомест более 60% будет держаться дольше 5 суток, карантинные мероприятия в городе могут стать жестче. И не исключено, что со временем столица окажется даже в "красной" эпидемической зоне.

"В Киеве это только началось. Может быть и "красная" зона, но основная задача – не допустить этого ... Ежедневно проводится увеличение койкофонда, что является сегодня основным критерием внедрения жестких карантинных мероприятий", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 7 октября, коронавирусом в Киеве заразились 422 человека, в Киевской области зафиксировали 199 новых больных. Всего в столице инфицированы уже 25 896 человек, в области – 10 490.