Киев остановился в масштабных пробках: карта "красных" зон

Киев в четверг утром, 13 августа, остановился в масштабных пробках. Наиболее трудно проехать было на правом берегу, в частности, и в центре.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua выяснил, какие дороги столицы следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, в Киеве пробки сковали Кольцевую дорогу, проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, Воздухофлотский, Отрадный, Героев Сталинграда, Степана Бандеры, улицы Вадима Гетьмана, Юрия Ильенко, Александра Довженко.

Киев сковали пробки Скриншот

Пробки в Киеве Скриншот

В центре остановились проспект Победы, бульвары Тараса Шевченко, Дружбы Народов, Леси Украинки, улицы Вячеслава Черновола, Жилянская, Саксаганского, Сечевых Стрельцов, Большая Васильковская, Бассейная, Набережно-Крещатицкая, Парковая дорога, Петровская аллея, Набережное шоссе. Похожая ситуация наблюдалась и на Гаванском мосту.

Столица остановилась в пробках Скриншот

На левом берегу пробки сковали Бориспольское шоссе, проспекты Соборности и Юрия Гагарина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего, Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.