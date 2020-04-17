Киев остался самым загрязненным в мире: появились новые тревожные данные

Киев в пятницу утром, 17 апреля, остался на первом месте вантирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха.
Соответствующие данные опубликовали на сайте iqair.com. Еще 16 апреля после пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения и масштабной песчаной бури столица Украины попала на первое место в этом антирейтинге.
Киев остался самым загрязненным в мире
Так, по состоянию на утро 17 апреля показатель загрязнения воздуха над Киевом был зафиксирован в диапазоне 215 AQI (высокий). Столица Украины обошла города Китая,Таиланда и других стран.
Такой уровень загрязнения может вызвать дискомфорт при дыхании при длительном влиянии, а также дискомфорт у людей из заболеваниями сердца.
Антирейтинг городов мира по уровню загрязнения воздуха
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Таблица с данными о загрязнении воздуха
Скриншот
О ситуации написал и мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Telegram. Он отправился в Чернобыльскую зону отчуждения и выяснил, что 17 апреля пожар там был полностью потушен, тлели только отдельные участки. Радиационный фон в зоне отчуждения был ниже допустимой нормы и составлял 0.12 микрозивертов.
"По заключению спасателей, значительная часть задымления в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области, в направлении Житомира. Моечная техника продолжает работу в усиленном режиме на улицах столицы. Между тем, пожалуйста, оставайтесь дома и не открывайте окна!" – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Киев и область 16 апреля накрыло густой пылью, сорвался мощный ураган.
В тот же день в столице Украины зафиксировали продукты горения в воздухе. Жителей столицы призвали закрыть окна и не выходить на улицу.
Киев 16 апреля стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха. Сначала максимальный показатель загрязнения был зафиксирован в диапазоне 238 AQI.
Уровень загрязнения воздух в украинской столице достиг очень высоких показателей. За час он поднялся до 380 AQI.
Из-за смога и пылевой бури в Киеве многие забеспокоились, не стали ли причиной загрязнения воздуха пожары в Чернобыльской зоне.
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