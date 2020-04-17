Киев остался самым загрязненным в мире: появились новые тревожные данные

Киев в пятницу утром, 17 апреля, остался на первом месте вантирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха.

Соответствующие данные опубликовали на сайте iqair.com. Еще 16 апреля после пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения и масштабной песчаной бури столица Украины попала на первое место в этом антирейтинге.

Киев остался самым загрязненным в мире

Так, по состоянию на утро 17 апреля показатель загрязнения воздуха над Киевом был зафиксирован в диапазоне 215 AQI (высокий). Столица Украины обошла города Китая,Таиланда и других стран.

Такой уровень загрязнения может вызвать дискомфорт при дыхании при длительном влиянии, а также дискомфорт у людей из заболеваниями сердца.

Антирейтинг городов мира по уровню загрязнения воздуха Скриншот

Таблица с данными о загрязнении воздуха Скриншот

О ситуации написал и мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Telegram. Он отправился в Чернобыльскую зону отчуждения и выяснил, что 17 апреля пожар там был полностью потушен, тлели только отдельные участки. Радиационный фон в зоне отчуждения был ниже допустимой нормы и составлял 0.12 микрозивертов.

"По заключению спасателей, значительная часть задымления в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области, в направлении Житомира. Моечная техника продолжает работу в усиленном режиме на улицах столицы. Между тем, пожалуйста, оставайтесь дома и не открывайте окна!" – подчеркнул он.

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