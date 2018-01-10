Киев накрыла опасная эпидемия: названо число больных

В Киеве по состоянию на 9 января зарегистрировано 54 случая заболевания корью, из них 43 - среди детей.

Об этом сообщает пресс-служба Главного столичного управления Госпродпотребслужбы на странице в Facebook.

По предварительным данным, почти все больные не были привиты.

Уточняется, что болеют дети разного возраста. Среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрировано 11 случаев, среди школьников - 21 случай.

Также зафиксирован 1 случай у учителя начальной школы.

Как отметили в Подольской районной администрации со ссылкой на лабораторный центр Минздрава, в Киеве в 2017 году начался очередной подъем заболеваемости корью.

В прошлом году корью заболело 87 человек, в том числе 63 ребенка, в 2016 году было зарегистрировано только 2 случая. 86% среди всех заболевших не были привиты.

"Обозреватель" ранее сообщал, что якобы множество детей заразились корью на представлении в цирке "Кобзов".

При этом в пресс-службе цирка опровергают данную информацию: "Создается такое впечатление, что против нас ведется кампания. Похоже, что наш цирк кому-то неугоден".