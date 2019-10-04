"Карманный Майдан"? В центре Киева заметили толпу подозрительных людей с касками и стульями. Фото

В Киеве на ул. Крещатик 4 октября заметили несколько десятков людей с пакетами и сумками со стройматериалами.

Их было около 50-60 человек, сообщил на странице в Facebook очевидец Chlek Khina. По его словам, у каждого из них были емкости со строительной краской.

У некоторых из них так же были складные стулья. "Шествие", по словам свидетеля, прошло до ул. Грушевского и остановились напротив стадиона Лобановского.

В Киеве на Майдане заметили группу людей с касками Facebook Chlek Khina

В Киеве на Майдане заметили группу людей с касками Facebook Chlek Khina

В Киеве на Майдане заметили группу людей с касками Facebook Chlek Khina

В Киеве на Майдане заметили группу людей с касками Facebook Chlek Khina

"Каски явно новые, стулья на вид тоже. Будет забавно, если к вечеру на Майдане развернется чей-то карманный майданчик", – отметил он.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 2 октября под зданием парламента прошел очередной митинг владельцев авто на еврономерах. Они потребовали, чтобы к ним вышел президент Владимир Зеленский.

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