Как выглядел Киев 15 лет назад: сеть поразило раритетное видео

В сети появилось видео, снятое из киевского трамвая в мае 2003 года.

Сюжет выложил блогер Дмитрий Коваленко на своей странице в Facebook.

"Я рыдал. Лучшее, абсолютно лучшее видео, которое я видел в своей жизни", - написал он.

Дмитрий уточнил, что дорогу снимают из водительской кабины трамвая №34, который идет по несуществующему уже маршруту с Контрактовой площади на улицу Энтузиастов.

"По мосту Патона еще курсируют красные вагончики, на остановках мелькают желтые билетные ларечки, наружной рекламы вокруг намного меньше, чем сейчас, да и вообще, кажется, что можно управлять этим видео с помощью клавиш-стрелочек", - подчеркнул блогер.

Под постом пользователей накрыли воспоминания.

"Крутотень! Эх, давно это было", "15 лет назад. Мне страшно от этой цифры, реально", "Любимый был маршрут", "Видос - зачет! Как в юность вернулся", - отметили киевляне.

"Очень любили этот маршрут. Спасибо за видео. Я уже и забыла, как трамвай заворачивал на мост Патона", - прокомментировала Анна Романова.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети появилось фото, но котором изображены авто нардепов в 50-х годах.