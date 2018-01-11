Как выглядел Киев 15 лет назад: сеть поразило раритетное видео

В сети появилось видео, снятое из киевского трамвая в мае 2003 года.
Сюжет выложил блогер Дмитрий Коваленко на своей странице в Facebook.
"Я рыдал. Лучшее, абсолютно лучшее видео, которое я видел в своей жизни", - написал он.
Дмитрий уточнил, что дорогу снимают из водительской кабины трамвая №34, который идет по несуществующему уже маршруту с Контрактовой площади на улицу Энтузиастов.
"По мосту Патона еще курсируют красные вагончики, на остановках мелькают желтые билетные ларечки, наружной рекламы вокруг намного меньше, чем сейчас, да и вообще, кажется, что можно управлять этим видео с помощью клавиш-стрелочек", - подчеркнул блогер.
Под постом пользователей накрыли воспоминания.
"Крутотень! Эх, давно это было", "15 лет назад. Мне страшно от этой цифры, реально", "Любимый был маршрут", "Видос - зачет! Как в юность вернулся", - отметили киевляне.
"Очень любили этот маршрут. Спасибо за видео. Я уже и забыла, как трамвай заворачивал на мост Патона", - прокомментировала Анна Романова.
Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети появилось фото, но котором изображены авто нардепов в 50-х годах.
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