Инвесторы 'Аркады' снова заблокировали центр Киева. Фото и видео

В Киеве 22 октября вкладчики обанкротившегося банка "Аркада" снова перекрыли центр столицы, требуя решить вопрос относительно средств, которые они потеряли, инвестируя в строительство квартир нескольких жилых комплексов.

Сначала митингующие протестовали под Офисом президента на Банковой, а дальше заблокировали Крещатик. Об этом сообщает Facebook-сообщество "Все недострои Банк Аркада" (посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Извините, киевляне, но нам нужно решить нашу проблему", – отметила одна из участниц акции.

Так, несколько десятков протестующих с флагами сначала собрались на месте проведения митинга, а дальше они прошли в КГГА. К ним присоединились другие, митингующие двинулись на Крещатик.

Как и прежде, активисты, держа флаги и плакаты с различными призывами, подняли шум в центре столицы с помощью так называемых футбольных дудок.

Параллельно шел движение колонны автомитинг по маршруту: ул. Старонаводницкая – ул. Грушевского – Европейская площадь – ул. Крещатик – ул. Владимирская – ул. Прорезная – ул. Крещатик. Автомобили сигналили и блокировали дорожное движение.

В общем, так люди требуют, чтобы строительство жилья возобновилось без доплат со стороны инвесторов

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