МоваЯзык
Регистрация
LadyCity

/Блоги - Жизнь столицы

Злой киевлянин
Злой киевлянин
БлогерВсе статьи автора

Инновации в McDonald's грозят украинцам серьезными заболеваниями?!

1.3т

В ноябре в Британии прогремел скандал, связанный с McDonald's. Там на больших девайсах с сенсорными экранами, где клиенты самостоятельно могут заказывать еду и напитки, обнаружили опасные для человека бактерии, которые при попадании в организм вызывают инфекционные заболевания.

В киевских McDonald's также вовсю сейчас устанавливают такие устройства. А что, очень выгодно: очереди меньше, заказы делаются быстрее, их больше, доходов больше. Вот только есть одно серьезное но. На этих сенсорных экранах после их использования людьми остается множество кишечных и фекальных бактерий.

Инновации в McDonald's грозят украинцам серьезными заболеваниями?!

Да-да. Британское издание Metro в ходе расследования обнаружило на ВСЕХ таких экранах следы фекалий.

А вот помыть руки в McDonald's с их небольшими и не самыми доступными туалетами не так-то просто.

А обычные раковины, чтобы можно было помыть руки водой с мылом, McDonald's в залах почему-то не устанавливает.

И вот страшно представить себе, что в итоге попадает в организм к человеку после того, как он, сделав в этом фастфуде заказ через сенсорный экран, получает его и ест немытыми руками?!

Конечно, можно всегда носить с собой салфетки или антисептик.

Но все ли украинцы их носят с собой?!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Автор
Злой киевлянинЗлой киевлянин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
5
Интересно
10
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги