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21 января • обновлено в 19:10
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/ Жизнь столицы

Горы мусора и "туалеты" в склепах: Байковое кладбище в Киеве превратили в помойку. Фото

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Байковое кладбище в Голосеевском районе Киева люди превратили в помойку.

По всей территории одного из старейших мест захоронений валяется мусор. А в части склепов посетители кладбища "организовали" публичные туалеты, передает КиевИнформ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как видно на фото, контейнеры для мусора стоят пустые, а мусор валяется на дорожках и старых могилах.

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Байковое кладбище в Киеве

Байковое кладбище в Киеве

КиевИнформ

Судя по количеству бытовых отходов, уборка на территории мемориального кладбища давно не проводилась.

Байковое кладбище в Киеве

Байковое кладбище в Киеве

КиевИнформ

Байковое кладбище в Киеве

Байковое кладбище в Киеве

КиевИнформ

Байковое кладбище в Киеве

Байковое кладбище в Киеве

КиевИнформ

Байковое кладбище в Киеве

Байковое кладбище в Киеве

КиевИнформ

Байковое кладбище в Киеве

Байковое кладбище в Киеве

КиевИнформ

Байковое кладбище в Киеве

Байковое кладбище в Киеве

КиевИнформ

Байковое кладбище в Киеве

Байковое кладбище в Киеве

КиевИнформ

Байковое кладбище в Киеве

Байковое кладбище в Киеве

КиевИнформ

Байковое кладбище в Киеве

Байковое кладбище в Киеве

КиевИнформ

Байковое кладбище в Киеве

Байковое кладбище в Киеве

КиевИнформ

Байковое кладбище в Киеве

Байковое кладбище в Киеве

КиевИнформ

Байковое кладбище в Киеве

Байковое кладбище в Киеве

КиевИнформ

Байковое кладбище в Киеве

Байковое кладбище в Киеве

КиевИнформ

Байковое кладбище в Киеве

Байковое кладбище в Киеве

КиевИнформ

Байковое кладбище в Киеве

Байковое кладбище в Киеве

КиевИнформ

Ранее OBOZREVATEL писал, что в сети появились жуткие фото свалок из мусора прямиком на улицах одного из исторических районов Киева – Куреневки.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Киев
Теги
Утилизация мусора кладбище
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Ирина Фил
Ирина Фил
Вот ничего не могу сказать, т.к. больше года там не была, но с туалетами там и правда проблема была всегда. Но, учитывая, сколько там место стоит сейчас, могли бы уже и позаботится!!! Дешевле уехать в другую страну на пмж, чем получить место в родном городе на кладбище.
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