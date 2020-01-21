Горы мусора и "туалеты" в склепах: Байковое кладбище в Киеве превратили в помойку. Фото

Байковое кладбище в Голосеевском районе Киева люди превратили в помойку.
По всей территории одного из старейших мест захоронений валяется мусор. А в части склепов посетители кладбища "организовали" публичные туалеты, передает КиевИнформ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Как видно на фото, контейнеры для мусора стоят пустые, а мусор валяется на дорожках и старых могилах.
Байковое кладбище в Киеве
КиевИнформ
Судя по количеству бытовых отходов, уборка на территории мемориального кладбища давно не проводилась.
Байковое кладбище в Киеве
КиевИнформ
Байковое кладбище в Киеве
КиевИнформ
Байковое кладбище в Киеве
КиевИнформ
Байковое кладбище в Киеве
КиевИнформ
Байковое кладбище в Киеве
КиевИнформ
Байковое кладбище в Киеве
КиевИнформ
Байковое кладбище в Киеве
КиевИнформ
Байковое кладбище в Киеве
КиевИнформ
Байковое кладбище в Киеве
КиевИнформ
Байковое кладбище в Киеве
КиевИнформ
Байковое кладбище в Киеве
КиевИнформ
Байковое кладбище в Киеве
КиевИнформ
Байковое кладбище в Киеве
КиевИнформ
Байковое кладбище в Киеве
КиевИнформ
Байковое кладбище в Киеве
КиевИнформ
Ранее OBOZREVATEL писал, что в сети появились жуткие фото свалок из мусора прямиком на улицах одного из исторических районов Киева – Куреневки.
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