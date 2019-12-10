Где провести новогодние праздники в Киеве: появилась полная программа событий

Появилась программа масштабных событий во время новогодних и рождественских праздников в Киеве. Уже 19 декабря, в День Святого Николая, во всех районах города торжественно зажгут елки.

Также для местных жителей и гостей города подготовили немало других праздничных событий в течение декабря и января, говорится в сообщении на официальном портале Киева. Программа утверждена распоряжением КГГА № 2098 (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

Так, на Софийской площади, где разместили главную елку страны, будет зимний сказочный городок "Четыре королевства", а на Контрактовой площади – этнический городок с народными украинскими традициями. Каждые выходные на этих локациях будут проходить концерты с участием различных исполнителей, в частности С.К.А.Й., ТМНК, Pianoboy, Kishe.

Новогодняя елка в Киеве Instagram/alex.averina

В парке Тараса Шевченко можно будет бесплатно побывать на романтическом катке и квест-фестивале "Йоль: страна легенд", а возле Арки дружбы народов откроется молодежный фестиваль спортивного, активного и музыкального отдыха. В городе также состоится шествие волонтеров-помощников Святого Николая, а еще экспозиция "Всеукраинская рождественская выставка".

Публикуем подробную программу новогодних и рождественских мероприятий:

Романтические новогодние праздники на катке. 6 декабря 2019 года – 13 января 2020 года. Парк имени Тараса Шевченко. Фестиваль гигантских китайских фонарей. 13 декабря 2019 года – 2 февраля 2020 года. Культурно-художественный комплекс "Певческое поле" в Печерском ландшафтном парке (улица Лаврская, 33). Культурно-художественный проект "Новый год – 2020". 14 декабря 2019 года – 12 января 2020 года. Софийская площадь, Владимирский проезд (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжая часть Владимирского проезда напротив дома № 5. Культурно-художественный проект "Новый год – 2020". 14 декабря 2019 года – 19 января 2020 года. Контрактовая площадь, улица Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до пересечения с улицей Андреевской). Зажжения Главной новогодней елки. Празднование Дня Святого Николая. Праздничное шествие. 19 декабря 2019 года. Софийская площадь. Зажжения новогодней елки. Празднование Дня Святого Николая. 19 декабря 2019 года. Контрактовая площадь. Праздничные концерты. 21, 22, 28, 25, 29, 30 декабря 2019 года. Софийская и Контрактовая площади. Праздник встречи Нового года (новогодняя ночь). 31 декабря 2019 года – 1 января 2020 года. Софийская площадь, Контрактовая площадь. Праздничные концерты. 01, 04, 5 января 2020 года. Софийская площадь, Контрактовая площадь. Праздничное рождественское шествие звездочетов и рождественский концерт. 7 января 2020 года. Софийская площадь, Контрактовая площадь. Праздничные концерты. 11 января 2020 года. Софийская площадь. Праздничные концерты. 11, 12, 14, 18 января 2020 года. Контрактовая площадь. Торжественное закрытие праздничной локации на Софийской площади и Владимирском проезде. 12 января 2020 года. Софийская площадь. Торжественное закрытие праздничной локации на Контрактовой площади. 19 января 2020 года. Контрактовая площадь. Квест-фестиваль "Йоль: страна легенд". 14 декабря 2019 года – 20 января 2020 года. Парк имени Тараса Шевченко. Праздник Святого Николая для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. 18 – 26 декабря 2019 года. Новогодне-рождественские праздничные мероприятия для детей, требующих особого социального внимания и поддержки – учеников учреждений общего среднего и профессионального (профессионально-технического) образования города Киева. 18 – 27 декабря 2019 года. Культурно-зрелищные и заведения досуга Киева. Социокультурное мероприятие "Торжественное шествие волонтеров – помощников Святого Николая". 19 декабря 2019 года., 16:00-19:00. Улица Крещатик, 36 (старт ходы) – улица Крещатик – Майдан Незалежности – улица Михайловская – Михайловская площадь – фуникулер – улица Петра Сагайдачного – Контрактовая площадь (финиш ходы). Культурно-художественный проект "Всеукраинская рождественская выставка". 19 декабря 2019 года – 12 января 2020 года. Центральный дом художника (улица Сечевых Стрельцов, 1-5). Молодежный фестиваль спортивного, активного и музыкального отдыха Snegfest. 21, 22 декабря 2019 года, 10:00-22: 00.Центральный парк культуры и отдыха, эстрада Крещатого парка (возле Арки дружбы народов). Новогодний марафон "Добрые дела для хороших людей" – благотворительные новогодние представления для детей разных социальных категорий. 21, 22 декабря 2019 года, 10:00-16:00. Новогодние представления для детей разных социальных категорий "Ходит по земле Святой Николай". 23 – 24 декабря 2019 года, 10:00-16:00. Колонный зал Киевского городского совета (улица Крещатик, 36). Открытые соревнования по легкой атлетике "Рождественские старты – 2020". 10, 11 января 2020 года. Легкоатлетический манеж Киевской городской школы высшего спортивного мастерства (проспект Павла Тычины, 18). Праздник Крещения в Гидропарке. 19 января 2020 года. Парк культуры и отдыха "Гидропарк" (возле часовни в честь Крещения Господнего). Праздничные новогодние и рождественские мероприятия в районах и учреждениях культуры города. Декабрь 2019 года – январь 2020 года.

Новогодняя елка в Киеве Instagram/lilukozel

Новогодняя елка в Киеве Instagram/lilukozel

Новогодняя елка в Киеве Instagram/kiev.blog

Новогодняя елка в Киеве Instagram/f0t0.graf

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