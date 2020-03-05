Главная Новости
5 марта • обновлено в 04:03
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

Фото свадьбы в Киеве 50 лет назад поразило сеть

1.2т
Читать материал на украинском

Сеть поразило архивное фото свадьбы в Киеве в 1970-х годах. На нем изображена невеста в белом платье и с фатой, жених в темном костюме и раритетный автомобиль "Чайка".

Снимок был сделан у ЗАГСа на улице Гарматной в Соломенском районе города. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

"Счастливые киевляне, 1970-е. ЗАГС на ул. Гарматной", – написал автор поста.

Свадьба в Киеве в 1970-х годах

Свадьба в Киеве в 1970-х годах

Клуб коренного киевлянина

Под фото пользователи начали активно оставлять комментарии.

"И я также здесь был с "Чайкой". Круто было", "Для этой пары памятные, семейные фото, момент истории", "И у нас такая машина была на свадьбе! Хорошие воспоминания!", "А еще круче было заказать белую "Чайку"! У дяди была на свадьбе. Говорили, что белых было только две или три на весь Киев", "Если бы на такой прокатиться, я был бы счастлив", "Это еще богатая свадьбы!!! "Чайка"! большинство добирались в ЗАГС трамваем", – написали они.

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть тронуло архивное фото, сделанное после исторической битвы за Киев в 1943 году. На нем видно, как в город после изгнания немецких войск возвращались его жители.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги