Сеть поразило архивное фото свадьбы в Киеве в 1970-х годах. На нем изображена невеста в белом платье и с фатой, жених в темном костюме и раритетный автомобиль "Чайка".

Снимок был сделан у ЗАГСа на улице Гарматной в Соломенском районе города. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

"Счастливые киевляне, 1970-е. ЗАГС на ул. Гарматной", – написал автор поста.

Свадьба в Киеве в 1970-х годах Клуб коренного киевлянина

Под фото пользователи начали активно оставлять комментарии.

"И я также здесь был с "Чайкой". Круто было", "Для этой пары памятные, семейные фото, момент истории", "И у нас такая машина была на свадьбе! Хорошие воспоминания!", "А еще круче было заказать белую "Чайку"! У дяди была на свадьбе. Говорили, что белых было только две или три на весь Киев", "Если бы на такой прокатиться, я был бы счастлив", "Это еще богатая свадьбы!!! "Чайка"! большинство добирались в ЗАГС трамваем", – написали они.

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть тронуло архивное фото, сделанное после исторической битвы за Киев в 1943 году. На нем видно, как в город после изгнания немецких войск возвращались его жители.

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