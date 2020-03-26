Сеть растрогало архивное фото времен СССР, на котором изображены дети с велосипедами, мячом и собакой в одном из дворов Киева.

Снимок был сделан в 1980 годах в Оболонском районе столицы Украины. Его опубликовал сам автор – известный украинский фотограф Борис Градов на своей странице в Facebook. Также оно появилось в паблике "Клуб коренного киевлянина".

Фото детей с велосипедами в Киеве 40 лет назад растрогало сеть Facebook/Борис Градов

Фото вызвало целую волну воспоминаний и эмоций у пользователей сети, киевляне начали активно комментировать его.

"Мир без айфонов...", "О, там дальше я с мамой гуляю", "Мама зовет ребенка, а ребенок кричит: "Мама, я замерз или время учить уроки? А она отвечает: "Ты хочешь есть", "Тащили даже мото и вело в квартиру", "Этим ребятам по 50 лет сейчас", – написали они.

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть поразило архивное фото свадьбы в Киеве в 1970-х годах. На нем изображена невеста в белом платье и с фатой, жених в темном костюме и раритетный автомобиль "Чайка".

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