На Крещатике Honda сбила женщину, перебегавшую дорогу. Видео с места ЧП

На Крещатике в Киеве вечером в субботу, 12 сентября, автомобиль сбил женщину.

Видео с места ДТП было опубликовано на YouTube-канале "Киев Оперативный". Сообщается, что женщина пыталась перебежать дорогу, но почему-то сначала остановилась посреди проезжей части, а потом побежала назад.

В результате ее сбила легковушка Honda. С множественными травмами потерпевшую госпитализировали в больницу скорой помощи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах с места инцидента видно, что в авто, которое врезалось в женщину, погнутый капот и разбито стекло.

На месте работало несколько экипажей полиции. Детали аварии предстоит выяснить правоохранителям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах полицейский на личном автомобиле BMW устроил ДТП, протаранив светофор и на скорости врезавшись в забор частного дома. В результате машина повисла на ограждении.

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