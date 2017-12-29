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"Долго изучал список станций": в метро Киева засняли депутата Рады

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Народного депутата Украины Виталия Чепиногу заметили в метро Киева.

"Топ-блогера и, по счастливой случайности, народного депутата Чепиногу встретишь скорее в метро, чем в парламенте. Долго изучал список станций. Обнаружил новые?" - пишет журналист Денис Рафальский на своей странице в Facebook.

"Стоит и думает: переходить на "Палац спорта" или нет", - шутит журналистка Алена Яхно.

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Как писал "Обозреватель", в метро заметили нардепа Гаврилюка из "Народного фронта".

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Темы
Новости Киева и Киевской области Киевское метро
Персона
Виталий Чепинога
Место
УкраинаКиев
Объекты
Верховная Рада УкраиныКиевский метрополитенКиев
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