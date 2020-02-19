До этого стояли 70 лет: в Мариинском парке за месяц поржавели фонари стоимостью 18 миллионов

Фонари, которые коммунальщики заменили в Мариинском парке Киева в декабре 2019 года, поржавели.

Примечательно, что их купили за 18 миллионов гривен вместо исторических фонарных столбов, которые простояли в парке 70 лет. Об этом в Facebook написал киевовед Семен Широчин (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Китайско-испанские фонари в Мариинке уже меняют из-за ржавого состояния. С*ка, месяц простояли (предыдущие - почти 70 лет). При этом их сразу же заменяют на новые такие же, а ржавые якобы везут пескоструить. Какого хрена на пескоструй новых у них есть деньги, а на пескоструй исторических нет? И откуда у них запасные? Куплено больше, чем в тендере? Или установлено меньше?" – написал он.

Фонари в Мариинском парке поржавели Facebook/Семен Широчин

Фонари в Мариинском парке поржавели Facebook/Семен Широчин

На опубликованных фото видно, что стилизованные под старину фонари в разных местах покрылись ржавчиной. При этом коммунальщики не знают, как получилось, что новые фонари пришли в негодность спустя месяц.

Фонари в Мариинском парке поржавели Facebook/Семен Широчин

Фонари в Мариинском парке поржавели Facebook/Семен Широчин

"Сейчас мы проводим мероприятия для установления причин коррозии опор внешнего освещения. Согласно условиям договора с подрядчиком, он отвечает за качество, и в случае любого несоответствия с государственными строительными нормами несет все затраты", – рассказал Delo.ua Владимир Круценко, директор коммунального предприятия "Киевгорсвет".

Фонари в Мариинском парке поржавели Facebook/Семен Широчин

Фонари в Мариинском парке поржавели Facebook/Семен Широчин

Фонари в Мариинском парке поржавели Facebook/Семен Широчин

Местные жители подозревают, что фонари были куплены не в Испании, а в Китае и за значительно меньшую сумму. Киевлянка Дарина Нелозим нашла такие же на китайском сайте.

"Наиболее любознательные смогут посчитать цену в сборе. Если даже взять максимально указанную, то получается: декоративный низ опоры 100$ + столб 780$ = 880$ (= 21560грн) и светильник 100 $ (= 2450 грн). По договору с подрядчиком все это впихивают, соответственно, по 45 109 грн за опору и по 13 349 грн за светильник. А, ну да. "Испанские" они потому что на сайте китайского производителя они називаются "Испанский стиль", – написала девушка.

На китайском сайте продают идентичные фонари Facebook/Дарина Недозим

На китайском сайте продают идентичные фонари Facebook/Дарина Недозим

На китайском сайте продают идентичные фонари Facebook/Дарина Недозим

Стоит отметить, что неделю назад коммунальщики в спешке закрашивали фонари в парке черной краской. Однако в КП "Киевгорсвет" отрицают проведения работ. По их заверениям, всю ответственность за состояние фонарей несет генподрядчик.

Фонари в Мариинском парке поржавели Facebook/Семен Широчин

Фонари в Мариинском парке поржавели Facebook/Семен Широчин

Как писал OBOZREVATEL ранее, демонтаж и замена исторических фонарных столбов на "дешевые" аналоги в Мариинском парке Киева, которую провели коммунальщики в конце 2019 года, обошлась городу в шесть раз дороже, чем их возможная реставрация.

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