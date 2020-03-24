Дезинфекцию подъездов в Киеве показали на фото: с масками и разбрызгивателем

В сети появились фото тщательной дезинфекции подъездов домов на улицах Киева во время карантина из-за коронавируса COVID-19. Сначала человек в спецкостюме обрабатывает все соответствующей смесью, а потом уборщицы еще и вытирают это.

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Это выяснили журналисты OBOZREVATEL. Снимки были сделаны на проспекте Академика Глушкова в Голосеевском районе города (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, по словам коммунальщиков, в каждом районе есть отдельная бригада, которая дезинфицирует все подъезды. В каждом из них должно быть расписание проведения таких процедур.

Дезинфекция подъездов в Киеве

Дезинфекция подъездов в Киеве

Дезинфекция подъездов в Киеве

Дезинфекция подъездов в Киеве

Коммунальщики рассказали, что проводят дезинфекцию утром, пока люди спят. Говорят, что успевают обработать входные двери, лифты и почтовые ящики, а вот лестницу убирают чаще всего только до третьего этажа. За человеком, который разбрызгивает смесь, ходит уборщица, которая тщательно вытирает все.

Дезинфекция подъездов в Киеве

Дезинфекция подъездов в Киеве

Дезинфекция подъездов в Киеве

Дезинфекция подъездов в Киеве

Дезинфекция подъездов в Киеве

На фото действительно видно человека в защитном костюме, маске и очках, перчатках, с разбрызгивателем смеси, а также уборщиц – уже не в спецкостюмах, однако также с масками и перчатками.

Дезинфекция подъездов в Киеве

Дезинфекция подъездов в Киеве

Дезинфекция подъездов в Киеве

Дезинфекция подъездов в Киеве

Дезинфекция подъездов в Киеве

Дезинфекция подъездов в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL:

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