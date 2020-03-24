Дезинфекцию подъездов в Киеве показали на фото: с масками и разбрызгивателем

В сети появились фото тщательной дезинфекции подъездов домов на улицах Киева во время карантина из-за коронавируса COVID-19. Сначала человек в спецкостюме обрабатывает все соответствующей смесью, а потом уборщицы еще и вытирают это.
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Это выяснили журналисты OBOZREVATEL. Снимки были сделаны на проспекте Академика Глушкова в Голосеевском районе города (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Так, по словам коммунальщиков, в каждом районе есть отдельная бригада, которая дезинфицирует все подъезды. В каждом из них должно быть расписание проведения таких процедур.
Дезинфекция подъездов в Киеве
Дезинфекция подъездов в Киеве
Дезинфекция подъездов в Киеве
Дезинфекция подъездов в Киеве
Коммунальщики рассказали, что проводят дезинфекцию утром, пока люди спят. Говорят, что успевают обработать входные двери, лифты и почтовые ящики, а вот лестницу убирают чаще всего только до третьего этажа. За человеком, который разбрызгивает смесь, ходит уборщица, которая тщательно вытирает все.
Дезинфекция подъездов в Киеве
Дезинфекция подъездов в Киеве
Дезинфекция подъездов в Киеве
Дезинфекция подъездов в Киеве
Дезинфекция подъездов в Киеве
На фото действительно видно человека в защитном костюме, маске и очках, перчатках, с разбрызгивателем смеси, а также уборщиц – уже не в спецкостюмах, однако также с масками и перчатками.
Дезинфекция подъездов в Киеве
Дезинфекция подъездов в Киеве
Дезинфекция подъездов в Киеве
Дезинфекция подъездов в Киеве
Дезинфекция подъездов в Киеве
Дезинфекция подъездов в Киеве
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первое заражение коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.
В Киеве и в целом по всей стране ввели карантин из-за распространения COVID-19 в мире.
16 марта в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
Власти Киева объявили, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки COVID-19.
Первым больным коронавирусом на территории области стал народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра". Вторым – его жена.
Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве из-за распространения коронавируса.
Министр внутренних дел Украины Аресен Аваков заявил, что будет настаивать на введении тотального карантина по всей стране для борьбы с COVID-19.
Он сказал, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с 23 марта.
Об этом в деталях рассказал Кличко. Он заявил, что город должен ввести более строгие ограничения.
По состоянию на 10:00 24 марта в Украине было лабораторно подтверждено 84 случая COVID-19.
В Киевской области резко возросло количество больных коронавирусом COVID-19. По состоянию на 10:00 вторника, 24 марта, было зафиксировано 15 случаев, из которых 10 – за последние сутки.
В самой же столице Украины коронавирус подхватило 29 человек. За последние сутки новых случаев в городе не было зафиксировано.
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