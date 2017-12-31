Деды Морозы на мотоциклах "оккупировали" Киев: яркие фото и видео

В воскресенье, 31 декабря, в Киеве начался традиционный новогодний съезд мотоциклистов в костюмах Дедов Морозов (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.
"Традиционный новогодний съезд мотоциклистов - Дедов Морозов в Киеве на площади Победы. Собралось около 300 человек. Скоро пробег по улицам столицы от площади Победы до Жулян", - сказано в сообщении.
Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве
Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua
Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве
Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua
Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве
Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua
Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве
Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua
Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве
Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua
Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве
Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua
Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве
Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua
Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве
Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua
Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве
Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua
Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве
Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua
Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве
Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua
Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве
Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua
Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве
Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua
Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве
Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua
Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве
Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua
Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве
Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua
Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве
Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua
Как сообщал "Обозреватель", ранее на запорожские улицы вышли более полусотни Дедов Морозов.
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