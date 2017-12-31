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Деды Морозы на мотоциклах "оккупировали" Киев: яркие фото и видео

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В воскресенье, 31 декабря, в Киеве начался традиционный новогодний съезд мотоциклистов в костюмах Дедов Морозов (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

"Традиционный новогодний съезд мотоциклистов - Дедов Морозов в Киеве на площади Победы. Собралось около 300 человек. Скоро пробег по улицам столицы от площади Победы до Жулян", - сказано в сообщении.

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве

Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве

Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве

Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве

Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве

Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве

Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве

Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве

Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве

Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве

Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве

Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве

Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве

Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

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Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве

Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве

Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве

Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве

Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Как сообщал "Обозреватель", ранее на запорожские улицы вышли более полусотни Дедов Морозов.

Читайте все новости по теме "Новый год" на Обозревателе.

Темы
Новый годНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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