Деды Морозы на мотоциклах "оккупировали" Киев: яркие фото и видео

В воскресенье, 31 декабря, в Киеве начался традиционный новогодний съезд мотоциклистов в костюмах Дедов Морозов (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

"Традиционный новогодний съезд мотоциклистов - Дедов Морозов в Киеве на площади Победы. Собралось около 300 человек. Скоро пробег по улицам столицы от площади Победы до Жулян", - сказано в сообщении.

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Новогодний съезд мотоциклистов в Киеве Facebook-аккаунт dtp.kiev.ua

Как сообщал "Обозреватель", ранее на запорожские улицы вышли более полусотни Дедов Морозов.