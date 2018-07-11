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ЧП в "Борисполе": выяснились неожиданные подробности о самолете

5.1тЧитать новость на украинском

Самолет авиакомпании Anda Air, который 11 июля аварийно сел в международном аэропорту "Борисполь", не первый раз совершает вынужденную посадку.

Так, 29 июня воздушное судно McDonnell Douglas MD-82 с таким же бортовым номером аварийно приземлилось в этом же аэропорту, передает Inforesist.

Он летел с туристами в Хургаду (Египет) из Жулян. Тогда пассажир опубликовал видео, на котором видно одинаковый номер самолета - UR-CRX.

Скриншот видео аварийной посадки 29 июня

Скриншот видео аварийной посадки 11 июля

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По данным Flightradar, этот самолет после происшествия 29 июня осуществил несколько вылетов на турецкие курорты из аэропортов Киева, Львова, Харькова и Запорожья, а перед сегодняшней аварийной посадкой совершил несколько кругов в небе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля в международном аэропорту "Киев" задерживаются чартерные рейсы.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
аэропорт Борисполь
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