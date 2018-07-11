ЧП в "Борисполе": выяснились неожиданные подробности о самолете

Самолет авиакомпании Anda Air, который 11 июля аварийно сел в международном аэропорту "Борисполь", не первый раз совершает вынужденную посадку.

Так, 29 июня воздушное судно McDonnell Douglas MD-82 с таким же бортовым номером аварийно приземлилось в этом же аэропорту, передает Inforesist.

Он летел с туристами в Хургаду (Египет) из Жулян. Тогда пассажир опубликовал видео, на котором видно одинаковый номер самолета - UR-CRX.

Скриншот видео аварийной посадки 29 июня

Скриншот видео аварийной посадки 11 июля

По данным Flightradar, этот самолет после происшествия 29 июня осуществил несколько вылетов на турецкие курорты из аэропортов Киева, Львова, Харькова и Запорожья, а перед сегодняшней аварийной посадкой совершил несколько кругов в небе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля в международном аэропорту "Киев" задерживаются чартерные рейсы.