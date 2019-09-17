"Слуги народа" хотят взять власть в Киеве и внесли законопроект в ВР в котором досрочные выборы мэра Киева и депутатов Киевского городского совета назначены на 8 декабря 2019 года. Но на этом они не останавливаются. В проект Закона о внесении изменений в Закон Украины Про столицу Украины – город-герой Киев напихали все, что ослабит власть мэра Киева, ослабит Киевсовет и внесет немало бардака в и так не очень упорядоченную жизнь столицы.

Начнем с того, что изменения касаются численного состава депутатов Киевского городского совета – их сократят со 120 человек до 84, в Киеве появятся районные советы. Ключевое изменение коснётся двух должностей – мэра Киева и главы КГГА: их полномочия разделены и обе должности, котрые сейчас занимает действующий мэр Киева Виталий Кличко, являются несовместимы. В тексте закона прописано: должность главы КГГА является не совместимой с любой другой должностью.

Главу КГГА назначает и увольняет Президент Украины по представлению Кабинета министров. Фактически такое положение - это страховка президента Украины от того, что мэр будет неподконтролен ему. Выбрали киевляне мэра, а президенту он не нравится? Не страшно. Президент ставит своего человека на позицию и тот фактически может заблокировать все инициативы киевского руководства из-за изменений в закон, которые позволяют провести разделение власти и полномочий.

Несмотря на то, что "Слуги народа" выиграли всю мажоритарку в Киеве, но их победа на мэрских выборах не очевидна. Поэтому решили подстраховаться. В итоге мэр Киева Виталий Кличко, даже если он снова выиграет выборы и повторно станет мэром, буде находится в сложной ситуации: он болше не сможет совмещать две должности и иметь в своих руках всю полноту власти в столице, тем более, что часть полномочий Киевского городского совета будет распределена между районными советами. Фактически эта должность станет для него формальной. А для киевлян это прощание с самоуправлением, принудительно на законодательном уровне закрепляется вторичный уровень киевской общины и нам можно забыть о Магдебурском праве.

А если учесть, что в законопроект внесли положение о ДПТ( Детальный План Территорий), то это гарантированно запустит целую череду процессов при котором именно застройщики, а не община будет влиять на развития районов и города. Киев законодательно делают не комфортным для проживания. В итоге можно сказать, что закон сырой и явно готовился не для удобства киевлян, а с целью взятия под контроль власти в столице президентом и его силой. Такая метода наводит только на одну мысль - после окончания "зеленой волны" придется либо вносить правки в этот закон, либо принимать новый, который аннулирует тот закон, что хотят сейчас втюхать "слуги" своим "господам".

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