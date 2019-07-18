На отработанную схему чиновничье-строительной мафии по организации "теневых" общественных слушаний, община района ответила ударом на опережение. Решительные деснянцы провели общественные слушания до того, как это сделали нанятые "титушки".

Согласно распоряжению КГГА №454 "Об утверждении Плана перспективного развития Киева на 2019-2021 годы" в столице планируется построить мусороперерабатывающий комплекс, проектной мощностью 700 тыс. тонн в год. На карте, которую в марте обнародовал Совет регионального развития при Президенте Украины, этот комплекс обозначен в Деснянском районе возле ТЭЦ-6.

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Перед этим два года подряд в городском бюджете Киева выделялись миллионы гривен на разработку проектной документации для строительства мусороперерабатывающих мощностей именно на Троещине. Для этого возле ТЭЦ-6 отведено два земельных участка (кадастровый № 8000000000:62:076:0029 и № 8000000000:62:076:0022 для строительства мусоросжигательного завода. Второй участок предусмотрен для мусорного полигона.

27 сентября 2018 Киевсовет принял решение №08/231-3054/ПР о закрытии полигона твердых бытовых отходов № 5 в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области. Учитывая, что мусоросжигательный завод "Энергия" (Дарницкий р-н) может утилизировать только 25% отходов, остальные 75% всего мусора Киева столичная власть решила свозить для переработки и утилизации в Деснянский район.

Понятно, что такая перспектива не вызывает восторга у жителей Деснянского района, традиционно обделенного ласками печерских чиновников. Метро обещают уже 30 лет, строительство моста только имитируется, больница до сих пор остается красивым проектом на бумаге и поводом для пиара политиков. Даже то, что могли сделать бесплатно (например, ДПТ в селе Троещина) годами не может сдвинуться с мертвой точки. А вот мусоросжигательный завод - пожалуйста, готовы строить. Здесь речь уже не только об экологических последствиях, но и о человеческом достоинстве. А Троещина - территория достойных людей, это я знаю точно

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К каким экологическим последствиям это может привести, мы можем видеть на примере микрорайонов, прилегающих к мусоросжигательному заводу "Энергия" и полигону ТБО № 5 в селе Подгорцы. В нем захоронены 7 млн. тонн отходов, которые вложены в слой высотой 90 метров. В результате разложения мусора выделяется газ метан с примесью сероводорода и озера фильтрата (токсичная смесь продуктов разложения мусора и природных осадков). Ужасный запах, ядовитые токсины, рост онкологических заболеваний – вот, что ждет Троещину в случае реализации замысла власти.

Жалко выглядят попытки некоторых чиновников приводить европейские аналогии – мол, в Копенгагене или в Вене такие мусороперерабатывающие заводы расположены чуть ли не в центре города. Хочется ответить – замечательно, вот и стройте в центре Киева, можете прямо во дворе КГГА. Если все так технологично и экологично. И на этом аргументы заканчиваются, потому что мусорный завод для оппонентов является благом только в том случае, когда находится за пределами своего района. А реальный пример мусоросжигательного завода "Энергия" (на Харьковском массиве) показывает истинную цену обещаниям власти - фильтры как менялись, так и не меняются. Люди как задыхались, так и задыхаются.

Не стоит забывать и о транспортно-логистической проблеме. Власть из года в год только обещает новый мост и метро. Зато на практике собирается усложнить сообщения сотнями мусоровозов, которые будут курсировать на Троещину из других районов по единому Северном мосту. Так и до транспортного коллапса недалеко.

Чистые намерения не проталкиваются грязными методами. С 2016 года я тщательно слежу за событиями, которые разворачиваются вокруг намерений построить мусорный завод на Троещине. За эти годы я написал 23 обращения в различные инстанции – от КГГА до Министерство экологии и природных ресурсов. На мои депутатские запросы я получал в основном отписки, в которых намерениях строительства завода или место строительства пытались скрыть, манипулировали словами и понятиями, заменяя "мусоросжигательный" на "мусороперерабатывающий", "завод" на "комплекс".

По закону, ни одно строительство не может происходить без предварительного одобрения общины. Впрочем, чиновничье-строительная мафия научилась обходить закон. Обычно это выглядит так – представители власти успокаивают общественность словами, строительства не будет, что это все слухи. Затем они проводят тайные "слушания" за закрытыми дверями, на которые приводят проплаченных "титушок", фабрикуют протокол и получают необходимые разрешения. Таким образом, формально юридические требования соблюдаются. После этого начинаются строительные работы и остановить аферистов уже не удается. Таким образом, несмотря на несогласие людей, им удалось построить множество незаконных объектов в Киеве.

Маркеры такого схематоза были очевидны - официальные документы свидетельствовали одно, а заявления руководителей КГГА о совершенно обратном. Мэр и его заместитель Анна Старостенко начали наперебой опровергать намерения строить мусорный комплекс. Но так же мэр публично опровергал застройку Никольской Слободки. Напомню, после выборов 2015 года строительные работы на объекте цинично возобновились.

Для того, чтобы исключить такой сценарий было принято решение самим организовать честные и открытые общественные слушания, на которые пригласить жителей Троещины, экологов, общественных активистов, представителей власти. Инициативная группа пригласила на них киевского мэра, народных депутатов и депутатов Киевсовета, председателя Деснянской районной администрации, представителей общественных организаций, ОСН и ОСМД Деснянского района и всех жителей Деснянского района. Как и ожидалось, высокопоставленные чиновники на открытые общественные слушания прийти побоялись.

Однако не побоялись простые деснянцы, которые в очередной раз продемонстрировали свою силу и способность вместе добиваться справедливости. Они проголосовали против строительства мусорного завода. Их ключевое требование к КГГА и Киевсовету просты – хватит слов, давайте действуйте. Пока не произойдет смена целевого назначения земельных участков возле ТЭЦ-6, выделенных Киевсоветом для строительства мусоросжигательного завода и полигона твердых бытовых отходов, борьба громады Троещины с чиновниками будет продолжаться.

Напоследок – Киеву действительно нужны новые мусороперерабатывающие мощности. Но чиновникам следует понять, что в пределах столицы это вряд ли удастся. Именно из-за неуступчивости киевлян. Рекомендую рассмотреть вариант, при котором комплекс по переработке и утилизации мусора будет расположен в 50-60 км от административных границ Киева. Уверен, это будет разумным компромиссом между потребностями города и требованиями киевлян.

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