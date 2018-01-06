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Берите "плюсы": синоптик дала прогноз погоды на выходные в Киеве

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В Киеве в субботу, 6 января, ожидается теплая погода и небольшой дождь.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха составит днем + 5… +6 градусов, ночью +3… +4.

По ее словам, 7 января, на Рождество, в столице также небольшой дождь, вечером возможно с мокрым снегом, +5… +6 градусов.

Синоптик предложила брать "плюсы" с такой погоды.

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"Колядовать будет легко и громко, горло не заболит на морозе, можно расстегнуться, чтобы было видно красивый костюм, вышиванку. Теплая погода не даст замерзнуть и простудиться, нескользкие дороги и тротуары будут удобными, безопасными и позволят обуть на праздники, наконец, не лыжные ботинки или угги, а что-то элегантнее", - подчеркнула Диденко.

Как сообщал "Обозреватель", народный синоптик дал прогноз погоды на зиму в Украине.

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Темы
Новости Киева и Киевской области Погода в Киеве
Место
УкраинаКиев
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