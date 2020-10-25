Андрей Пальчевский проголосовал за победу киевлян

Сегодня утром кандидат в мэры Киева от партии "Перемога Пальчевського" Андрей Пальчевский совершил волеизъявление на избирательном участке. По словам политика, он проголосовал за развитие Киева и будущее киевлян.

"Отдал свой голос за победу киевлян и развитие Киева. Киевляне должны жить в европейской столице с развитой инфраструктурой. Хватит грабить киевлян! Пришло время сказать свое слово украинскому народу и сделать свой выбор", – сказал Пальчевский.

Находясь на избирательном участке, Андрей Пальчевский продемонстрировал всем свой украинский паспорт, отметив, что он родился и проживает в Киеве.

"Вот, в моем паспорте гражданина Украины четко указано, что я родился в Киеве в 1961 году. Паспорт у меня украинский, а не какой-то другой, как кто-то говорит", – заметил Пальчевский.

Он также обратил внимание на отсутствие списка кандидатов в мэры на информационной доске на избирательном участке, что не позволяет избирателям ознакомиться с перечнем всех кандидатов перед голосованием.

Кроме этого политик отказался участвовать в опросе на выходе из избирательного участка, который проводится по инициативе Президента Украины.

"Я не буду участвовать в опросе, не имеет никакой юридической силы. Понятно, что результаты этого опроса будут такими, которые выгодны офису президента", – сказал Пальчевский.

Политик подчеркнул, что представители его партии "Перемога Пальчевського" следят сегодня за соблюдением всех норм законодательства во время проведения голосования на избирательных участках по всей Украине и в случае выявления нарушений, будут составлять протоколы, чтобы передавать в правоохранительные органы и суды.