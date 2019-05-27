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/Блоги - Жизнь столицы

Матвей Ганапольский
Матвей Ганапольский
Журналист Все статьи автора

Почему люди вытворяют такое?

2.8т

Прежде чем мы коснёмся важных тем, хотел вам задать вопрос про одну черту человеческого характера. Тут вчера и сегодня празднуется "День Киева" — это приятный праздник. Вы знаете, что любой город, тем более столичный, должен иметь аттракционы. Дубаи имеют Бурдж-Халифа, Москва – Красную площадь. И вот мэр Киева Кличко придумал мост между двумя точками на Крещатике, по которому ты можешь пройти с одного холма Киева на другой и параллельно это смотровая площадка. Это открыли вчера, там собралось безумное количество народа – в общем, это будет популярное туристическое место.

Треснуло стекло на пешеходном мосту в Киеве

Треснуло стекло на пешеходном мосту в Киеве

KP.UA

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"Могли стрелять!" Кличко объяснил погром нового чудо-моста над Владимирским спуском

И, казалось бы, все хорошо, но не тут-то было, читаю: "Проход по открытому мосту Киева Кличко в центре столицы закрыли – на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло". А там в полу сделано стекло. "Как заявил Кличко, основная версия, которая рассматривается – акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия того, что мост обстреляли".

Сообщение было в 18.46, но уже появились другие сообщения – эксперты посмотрели стекло – действительно, в него стреляли из оружия. Вот я хотел спросить — люди нормальные, не враги страны. Причем, это даже не касается Украины — вот стоит красивый дом, но нет, надо замазать его надписями. Метро разукрасить. Вот что-то красивое, новое, хорошее – обязательно надо выстрелить в это, кучу говна. Почему люди вытворяют такое?

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Автор
Матвей ГанапольскийМатвей Ганапольский
Место
УкраинаКиев
Источник
Источник:Эхо Москвы
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Причина таких поступков - НАПЛЕВАТЬ прямо в душу, т.е. не просто унизить, а именно РАЗМАЗАТЬ. Так поступали коммунисты, когда СПЕЦИАЛЬНО на Пасху, в воскресенье, устраивали "ленинские "СУББОТНИКИ!", и заставляли детей копать, мести мусор и т.д. Когда Гаврилюка, во время Революции достоинства, не просто взяли в кутузку, а сначала РАЗДЕЛИ ДОГОЛА. Так же поступают, т.е. раздевают догола, и подонки с даунбасса, допрашивая пленных. Это почерк КРАЙНИХ подонков.
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Скирда Женя
Скирда Женя
Виноваты коммуняки, которые вывели "нацию" гомо-советикус или попросту быдло!!! А всех кто не вписывался или расстреляли или выдавили из страны ещё с 1917 года!!!
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Дронов Жон
Дронов Жон
это последствия гонки по досрочному завершению стройки к юбилейным и прочим датам. никак не уймут начальники города геройский зуд в жопе. заебали бл.....
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Дронов Жон, таким ты родился...
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