Когда исчезнет смог в Киеве: эколог озвучил два сценария
Задымление и смог в Киеве прекратятся в двух случаях: когда в городе не останется сухой травы или когда пойдет дождь.
Об этом в эфире ObozTV рассказал эколог Владимир Борейко. По его словам, причиной смога и дыма в Киеве являются многочисленные пожары в столице и в Киевской области, которых ежедневно насчитывается порядка ста.
Он сообщил, что из-за непродуманной государственной политики в настоящее время лесные хозяйства фактически не в состоянии заниматься тушением пожаров. "Лесхоз оставили без государственного финансирования. Сейчас у них нет денег, чтобы покупать пожарные машины, на бензин и на людей. Они просто не могут тушить пожары", – пояснил Борейко.
Кроме того, решением предыдущего состава правительства было заблокировано действие государственного экологического контроля. Таким образом, предупреждать пожары также невозможно.
Смог и дым в Киеве
"Этот вопрос надо решать системно: чтобы у нас не было пожаров, а если будут, чтобы они сразу тушились", – заявил эколог.
По его мнению, советы горожанам закрывать окна и выходить на улицу, надев влажную повязку, малоэффективны. "Лучше пока выехать из города и побыть на дачах", - порекомендовал Борейко.
Как писал OBOZREVATEL:
Киев и область 16 апреля накрыло густой пылью, сорвался мощный ураган.
В тот же день в столице Украины зафиксировали продукты горения в воздухе. Жителей столицы призвали закрыть окна и не выходить на улицу.
Киев 16 апреля стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха. Сначала максимальный показатель загрязнения был зафиксирован в диапазоне 238 AQI.
Уровень загрязнения воздух в украинской столице достиг очень высоких показателей. За час он поднялся до 380 AQI.
Из-за смога и пылевой бури в Киеве многие забеспокоились, не стали ли причиной загрязнения воздуха пожары в Чернобыльской зоне.
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