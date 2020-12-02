Кличко пообещал финансовую помощь всем пострадавшим жителям взорвавшегося дома на Позняках

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город выполняет свои обязательства и выплатит финансовую помощь всем пострадавшим жителям дома, взорвавшегося 21 июня на улице Соломии Крушельницкой.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы от СМИ. Кличко напомнил, что в результате инцидента 40 семей остались без крыши над головой.

"Отмечу, помощь на обустройство нового жилья мы можем выплачивать только после того, как люди это жилье получат, оформят право собственности на него и откажутся от жилья в разрушенном доме. Квартиры, напомню, предоставляет Офис президента", – подчеркнул Кличко.

По его словам, двум семьям, которые получили жилье, город уже выплатил финансовую помощь на его ремонт и обустройство.

Еще одна пострадавшая получила документы на право собственности и до конца года получит средства от города. Шесть семей, которые уже имеют документы на жилье, – в процессе получения финансовой помощи.

Семь семей, по словам Кличко, завершают оформление документов на право собственности на жилье. И после этого также получат финансовую помощь от города.

"Подчеркну: средства выделили из бюджета столицы для помощи всем пострадавшим жителям. И эти деньги никуда не денутся. Их будут выдавать семьям после получения документов на право собственности на жилье и в следующем году", – подчеркнул мэр.

Он напомнил, что сразу после трагедии город уже выплатил материальную помощь жителям от 50 до 100 000 гривен. Кроме того, фонд "Майбутній Київ" выделил им по 2,5 тысячи гривен на восстановление утраченных документов.

Как сообщал OBOZREVATEL: