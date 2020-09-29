Кличко почтил память жертв Бабьего Яра и пообещал создать Мемориал. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко почтил память жертв Бабьего Яра в 79-ю годовщину трагедии, 29 сентября.

Об этом сказано в сообщении его пресс-службы. Отмечается, что вместе с представителями городской власти Кличко возложил цветы к памятнику расстрелянным в Бабьем Яру.

"79 лет назад в Киеве произошла страшная мировая трагедия. Нацисты совершили массовые расстрелы мирного населения. По оценкам историков, за годы Второй мировой войны в Бабьем Яру были убиты и захоронены более 100 тысяч людей разных национальностей. Большинство замученных были евреями. С тех пор Бабий Яр стал одним из символов Холокоста, ужасного преступления нацистов против человечества", – сказал Кличко.

Он подчеркнул, что пока живет память о тех событиях, пока помним каждую жертву, каждого Праведника мира, Холокост не повторится. Ни для евреев, ни для крымских татар, ни для украинского, ни для любых народов мира.

"Мемориалы жертвам Холокоста есть в Израиле, в Польше, Германии, в США. А в Киеве, где произошла такая трагедия, где было убито много людей разных национальностей, десятилетиями мало было сделано, чтобы достойно почтить память погибших. И мы должны исправить это. 4 года обсуждается проект создания Мемориала. Это долго. Но наша задача – не только возвести здание. Главное – наполнить Мемориал содержанием и донести до будущих поколений правду и память о страшной мировой трагедии", – сказал мэр.

Кличко отметил, что мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" в Киеве будет создан, и он будет такого же уровня, как Яд Вашем в Иерусалиме и Мемориал Холокоста в Вашингтоне. "И я, как мэр Киева, прилагаю все усилия, чтобы реализовать этот проект," – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ровно 79 лет назад, 29 сентября, началась одна из самых страшных страниц Второй мировой войны – расстрелы в Бабьем Яру по инициативе нацистских оккупантов.