"Кличко не способен управлять городом": Ткаченко заявил о досрочных выборах в Киеве

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил о необходимости проведения досрочных выборов в Киевсовет, а также мэра украинской столицы.

Официальное заявление по этому поводу он опубликовал на своей странице в Facebook и отметил, что нынешний глава столицы якобы потерял контроль над ситуацией.

"Стало известно, что сессия Киевсовета, созванная по инициативе мэра, не смогла собраться на свою сессию. Это стало подтверждением несостоятельности Кличко управлять городом. Отсутствие единства команды и поддержки киевлян. Наверное, пора сделать полную перезагрузку власти и провести досрочные выборы в Киеве – как Киевсовета, так и мэра. Коррупция, засилье застройщиков, неучет элементарных потребностей громад города должны уйти в прошлое", – написал Ткаченко.

Виталий Кличко и Александр Ткаченко "112 Украина"

Он также подчеркнул, что досрочные выборы должны пройти уже согласно новому закону о столице, над которым сейчас работают депутаты и профильные специалисты.

По словам Ткаченко, он предусматривает:

европейские нормы управления городом;

децентрализацию и обновление народовластия в районах;

четкую и прозрачную структуру управления столицей.

"Результаты парламентских выборов в столице стали итогом работы Виталия Кличко в качестве мэра и главы КГГА почти за шесть лет. Это выбор украинского народа, это запрос киевлян на смену власти в столице. Киевлянам стоит вернуть гордость за город", – подытожил Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Ткаченко заявил, что поддерживает предложение депутатов Киевсовета и их обращение к президенту Украины о проведении аудита работы действующего мэра Виталия Кличко и всех подчиненных структур.

Напомним, Кабмин за закрытыми дверями поддержал увольнение председателя КГГА Виталия Кличко.

Сам Кличко заявил, что Кабмин сделал шаг навстречу тому, чтобы в столице было двоевластие. Но, по его словам, уволить его могут только киевляне.

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