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12 сентября • обновлено в 14:33
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"Кличко не способен управлять городом": Ткаченко заявил о досрочных выборах в Киеве

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Народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил о необходимости проведения досрочных выборов в Киевсовет, а также мэра украинской столицы.

Официальное заявление по этому поводу он опубликовал на своей странице в Facebook и отметил, что нынешний глава столицы якобы потерял контроль над ситуацией.

"Стало известно, что сессия Киевсовета, созванная по инициативе мэра, не смогла собраться на свою сессию. Это стало подтверждением несостоятельности Кличко управлять городом. Отсутствие единства команды и поддержки киевлян. Наверное, пора сделать полную перезагрузку власти и провести досрочные выборы в Киеве – как Киевсовета, так и мэра. Коррупция, засилье застройщиков, неучет элементарных потребностей громад города должны уйти в прошлое", – написал Ткаченко.

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Виталий Кличко и Александр Ткаченко

Виталий Кличко и Александр Ткаченко

"112 Украина"

Он также подчеркнул, что досрочные выборы должны пройти уже согласно новому закону о столице, над которым сейчас работают депутаты и профильные специалисты.

По словам Ткаченко, он предусматривает:

  • европейские нормы управления городом;

  • децентрализацию и обновление народовластия в районах;

  • четкую и прозрачную структуру управления столицей.

"Результаты парламентских выборов в столице стали итогом работы Виталия Кличко в качестве мэра и главы КГГА почти за шесть лет. Это выбор украинского народа, это запрос киевлян на смену власти в столице. Киевлянам стоит вернуть гордость за город", – подытожил Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Александр Ткаченко Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Тег
КГГА
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
А чем не фишечка-подстилка Бени и креатура клоуна Зё Ткаченко в роли ковёрного мера Кыева?Все путем!Горит хата, нехай горит и сарай.Может хватит смешить комика?
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Kindness Nelly
Kindness Nelly
Ткаченко втратив контроль над совістю. Як можна було написати таку гидоту та підлоту на Кличка? Що хорошого і корисного зробив цей, вибачте на слові, телепродюсер Г+Г ? Підозріло, з чого воно взяло, що Кличко немає підтримки киян, слугами все вже вирішено? Не дай Боже щоб оце було мєром мого міста.
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Hecke Josef
Hecke Josef
Коломойскому и его "окружению" сразу всё подавай на блюдечке-и страну (в лице Зе), и Приватбанк, и "утраченые" активы и тепрб вот Столицу..ткаченко-градоначальни???!! " Тогда уж страну пора переименовывать Беняград или Зеляград..
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