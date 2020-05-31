Киеву – 1538! Порошенко вспомнил трогательную историю любви с женой

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил Киев с 1538-летием и вспомнил, как приехал в столицу и как встретил свою любимую жену. Трогательное поздравление Петр Порошенко разместил на своем Telegram-канале.

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"Сегодня Киеву - 1538. Когда я впервые приехал в Киев, столица как раз праздновала 1500-летний юбилей. Через полтора года именно здесь я познакомился с Мариной и навсегда полюбил ее. У нас появились свои особые знаковые места. Например, Владимирская горка . для всех украинцев она является символом тысячелетия христианства и борьбы Украины за автокефалию, а для нас еще и символом верности и прочности нашей семьи. Именно на Владимирской горке мы с любимой гуляли всю ночь перед тем, как я шел в армию. Это было в 1984-м году. Тогда нам очень тяжело было расставаться, но Марина пообещала меня дождаться и сдержала слово", – рассказал пятый президент.

АиФ Украина

Порошенко отметил, что воспоминания о прожитых в городе годах стали важной составляющей его любви к Киеву.

"Эти воспоминания остались в моем сердце навсегда. Это то, из чего состоит прекрасная музыка жизни. Это то, из чего состоит моя любовь к Киеву, моя любовь к Украине. Киев - абсолютно удивительный город. Открытый и добрый. Воспитанный, изящный и интеллигентный . Киев - это город, который нельзя не любить. Впервые увидев Киев, вы точно оставите здесь частичку своего сердца и влюбитесь на всю жизнь", – подчеркнул пятый президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что День Киева из-за карантина отметят в соцсетях и на телевидении. Несмотря на ограничения, программа дистанционного празднования оказалась очень насыщенной.

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