Киевлянин нашел забытый в такси айфон на OLX: подробности необычной "спецоперации"

Киевлянин забыл свой смартфон iPhone XS Max в службе такси "Uber", а через некоторое время нашел его на сайте продаж OLX. Продавцом оказался водитель такси.

Инцидент произошел в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года. Забыв телефон в авто, молодой человек сразу же попытался связаться с водителем такси, потратив на это более часа, пишет ain.ua. Однако, тот сообщил, что устройства в машине нет. На тот момент смартфон уже был выключен.

Владельцу удалось восстановить номер, но телефон он решил не искать. В полицию с заявлением также не пошел.

Киевлянин нашел забытый в Uber айфон на OLX

Однако, через пару дней он начал получать сообщения о попытках взломать Apple ID на другие устройства. Еще через день на почту владельцу смартфона пришло сообщение с почты вроде anna89 с вопросом: “Вы телефон не теряли?”.

Автор письма рассказал, что ему предлагали смартфон на запчасти, но он отказался, а также о том, что Apple ID от устройства уже отвязали за 900 гривен через eBay.

Спустя какое-то время с этой же почты пришло сообщение, что краденный смартфон появился в продаже на OLХ за 19 000 грн. Владелец решил встретиться с продавцом, но не лично, а попросил это сделать своих друзей. Сам Виктор во время встречи находился неподалеку.

Продавцом оказался водитель из новогоднего Uber. На встрече он рассказывал, что телефон нашел в машине под сиденьем, но якобы не смог связаться с владельцем, потому что устройство было заблокировано. Там же устройство отвязали от нового Apple ID и перепривязали Apple ID владельца.

"Уже на месте пришла идея, что безнаказанно отпустить его нельзя и я предложил ему все деньги, которые у него есть, перевести на счет фонда "Таблеточки". Прямо на месте зашли на сайт "Таблеточки" и сделали взнос. Так обычный вор стал почти Робин Гудом", – рассказал киевлянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевлянин отдал свой телефон iPhone в ремонт в американском Бруклине и в результате этого лишился всех биткоинов на счету, стоимость которых на тот момент составляла около 258 тыс. долларов.

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