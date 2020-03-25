Несмотря на карантин и призывы самоизолироваться, в киевских парках до сих пор можно встретить людей. Гуляют, в основном, по двое, а вот на открытых спортплощадках местами ажиотаж.

OBOZREVATEL побывал в Парке Партизанской Славы, парке Победы и в сквере Красная Пресня. В последнем, к слову, оградили детские площадки лентами, а на качелях разместили наклейки с призывами беречь детей от коронавируса и не пользоваться площадками. Также в парках до сих пор можно встретить кофейные будки. Продавцы говорят, что сегодня последний день работы, а также предлагают купить антисептик за 200 гривен.

Киевляне штурмуют парки и спортплощадки

Киевляне штурмуют парки и спортплощадки

Людей в парках немного, но все же они есть. гуляют в основном по одному-двое. Наталья рассказывает, что свежий воздух ей необходим, так как попросту без него болит голова. Также она поделилась, что две недели искала медицинские маски, в итоге купила 4 штуки за 200 гривень в "Сильпо".

"Свежий воздух необходим людям. У меня вчера целый день кружилась голова из-за того, что я целый день работала дома за компьютером. Вчера я не выходила, но сегодня решила выйти, в магазин и домой", - рассказала она.

Киевляне штурмуют парки и спортплощадки

Киевляне штурмуют парки и спортплощадки

Киевляне штурмуют парки и спортплощадки

Иван и Клавдия - пожилые люди - вышли на прогулку вместе, без масок. Говорят, что ни с кем не общаются, а дома сидеть сложно из-за высокого давления и проблем с сердцем - свежий воздух просто необходим.

"Мы ни с кем не общаемся. В квартире не могу, больное сердце, надо выходить", - рассказывает Иван.

Роман гуляет один. Поэтому уверен, что не рискует, даже с учетом того, что не носит маску. При этом он уверен, что вместо карантина для всей страны, хватило бы изоляции тех людей, что приезжают из-за границы.

"В основном, все заболевшие это те, кто приехал из-за границы. Чтоб страна нормально работала и зарабатывала деньги, надо чтоб всех, кто приезжает из-за границы, изолировать на карантине. Не дома, потому что они контактируют с людьми, а в лагеря, с питанием и так далее туда отправить. А так страна на карантине и не может зарабатывать деньги", - рассуждает Роман.

В Гидропарке на уличных тренажерах тоже немало людей. При этом, в Украине сейчас запрещены тренажерные залы и любые спортивные заведение. Логично предположить, что и уличные тренажеры опасны для здоровья.

Киевляне штурмуют парки и спортплощадки

Киевляне штурмуют парки и спортплощадки

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в переходе возле станции метро Льва Толстого цветочные ларьки, "спрятались" за шторами. Продавцы уверяют, что они просто охраняют товар.

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