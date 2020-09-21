Киев затянуло туманом и едким дымом: названа причина. Видео

Местные жители сообщили, что в Киеве, возле метро Позняки утром в понедельник, 21 сентября, небо затянуло едким дымом и туманом.

Причиной этого может быть пожар на свалке на улице Ревуцкого, 41, случившийся накануне, 20 сентября. Как сказано в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло на площади 500 м.кв.

"Немедленно было проложено магистральную линию и представлено два ствола на тушение возгорания. Также привлечены поливомоечные машины и работниками "Киевводоканала" представлен ствол на тушение", – сказано в сообщении.

Кроме того, собственный корреспондент OBOZREVATEL, стал свидетелем того, как недалеко от метро Позняки в Дарницком районе столицы сгорела и взорвалась машина, что также может быть причиной едкого дыма. На видео видно, что возгорание, вероятно, случилось ночью 20 сентября.

На месте работали пожарные. Информации от правоохранителей на данный момент нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева 3 сентября произошел пожар в 25-этажном жилом доме.