"Киев остановится!" Появились тревожные данные о пробках в столице

Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. В первую очередь, Киев останавливается из-за большого количества авто, большинство из которых транзитные.

Как пишет "Новое время", средний киевский автолюбитель за год проводит в пробках 9 дней и 11 часов. За 2019 год этот показатель увеличился на 7% и продолжает расти.

Издание отмечает, что по данным Киевской горгосадминистрации, сейчас в столице зарегистрировано 1,2 млн автомобилей, из которых 20% – грузовики, а остальные – легковушки. При этом Киев рассчитан на использование 300-400 тысяч автомобилей ежедневно.

bigkiev.com.ua

Только по этому показателю город перегружен в 3-4 раза. Однако, в статистике КГГА не учтены транзитные автомобили, а только столичные пригороды ежедневно генерируют многотысячный поток машин, в которых люди едут на работу и обратно.

Когда все эти средства передвижения сходятся где-то в районе центральной части города или на самых популярных магистралях, Киев останавливается.

Как рассказал эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев, в столице плохо организованы транспортные потоки и недостаточно развитая инфраструктура. Более того, советник столичного мэра Максим Бахматов отметил, что через центр с его широкими улицами идет насыщенный движение машин, а полноценной окружной или объездной дороги в Киеве нет.

По его словам, основной причиной пробок в городе есть транзитный трафик, идущий через центр – поэтому городским улицам идут груженые фуры. В других европейских столицах такого давно нет.

В Киеве, как уточняет помощник мэра, с этим явлением борются: власть на постоянной основе перекрывает в часы пик въезд грузовиков с житомирского и Бориспольского направлений. Но этого, как оказалось, мало: по словам Бахматова, следовало бы закрыть город для фур полностью и круглосуточно. Ведь за день через столицу проходит около 50 тыс. длинномеров.

Примерно те же проблемы существуют и в других отечественных городах-миллионниках.

"И если так пойдет и дальше, через несколько лет Киев станет окончательно, а Одесса с Харьковом максимально приблизятся к транспортному коллапсу. Причем в пробках окажутся не только автовладельцы. Пострадают не только водители, но и пассажиры общественного транспорта", – отметил Караваев.

Как сообщал OBOZREVATEL Киев попал в антирейтинг городов мира с самыми заторами. Урбанисты бьют тревогу, ведь город с каждым годом становится все менее комфортным для жизни.

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